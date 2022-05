Covid Campania, il bollettino del 3 maggio. Risale la curva: contagi triplicati

Napoli, 3 maggio 2022 – Sono risaliti i contagi in Campania, casi più che triplicati in un solo giorno che porta la regione al secondo posto nella graduatoria nazionale dei contagi. Sono 7.577 i positivi del giorno, quasi 5.550 in più rispetto ai dati diffusi ieri dall’Unità i crisi della regionale. Il tasso di incidenza sale al 18,94%, contro il 17,88 di ieri. Un nuovo balzo in avanti dovuto alla ripresa dell’attività di tracciamento dopo i giorni di festa, con i laboratori di analisi tornati a pieno regime.

Il bollettino di oggi

In tutta la Campania, le persone attualmente positive sono 171.273. Quadruplicati anche i tamponi, che passano dagli 11.762 di ieri ai 39.995 di oggi, di cui 6.993 antigenici e 584 molecolari risultati positivi. Sono 11 i decessi (-6) resi noti dal report della regione: quattro morti nelle ultime 24 ore, più altri sette deceduti in precedenza e registrati solo ieri. In netto aumento l'occupazione dei posti letto negli ospedali campani: sono 44 i pazienti curati nelle terapie intensive (+5 rispetto a ieri) e 722 i ricoverati nei reparti di degenza (+21).

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 9.590 contagi, seguita da Campania (+7.577), Veneto (+6.126), Lazio (+5.053) e Puglia (4.766). I casi totali dall'inizio della pandemia salgono a 16.586.268. I guariti delle ultime 24 ore sono 67.398 (ieri 45.512) per un totale che sale a 15.222.419. Gli attualmente positivi in Italia sono 5.142 in meno (ieri -26.568),

scendendo complessivamente a 1.199.960. Di questi, 1.189.89 sono in isolamento domiciliare.

Cosa succede nelle province

Triplicati i positivi in tutta la regione, l’area metropolitana di Napoli è la zona con il più alto numero di casi: oggi sono 3.292 e portano a sfiorare gli 890mila contagiati nel bilancio degli ultimi due anni. A Salerno, lo storico della pandemia parla di quasi 285mila contagi, mentre oggi sono 1.813 i positivi riscontrati dall’analisi dei test. Nelle ultime 24 ore, a Caserta sono emersi 1.244 positivi: supera la quota dei 252mila casi dal febbraio 2022 ad oggi.

Fanalini di coda nella lista dei contagi sono Avellino, con 729 nuovi contagi e un conto complessivo dei malati e dei guariti supera i 99mila residenti contagiati in due anni, e Benevento che oggi ha invece registrato 438 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, per un totale di oltre 63mila casi in tutto.