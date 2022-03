Il bollettino Covid di oggi: i dati dell'11 marzo su contagi, morti e ricoveri

Roma, 11 marzo 2022 - E' atteso per il tardo pomeriggio il bollettino Covid di oggi con i dati su contagi, morti e ricoveri diffusi dal ministero della Salute e dalle Regioni. Nessuna Regione supera, questa settimana, la soglia di allerta del 10% per l'occupazione di malati Covid nelle terapie intensive. La scorsa settimana solo la Sardegna superava la soglia (era al 12,7%). È invece stabile, rispetto a 7 giorni fa, il numero di Regioni che superano la soglia di allerta del 15% per l'occupazione dei reparti ordinari. Si tratta di 10 Regioni: Abruzzo (18,4%); Basilicata (24,4%); Calabria (28,7%); Lazio (16,2%); Liguria (15,1%); Marche (16,6%); Puglia (18,6%); Sardegna (19,5%); Sicilia (23,1%); Umbria (21,5%). Emerge, si apprende, dalla tabella sugli indicatori decisionali del monitoraggio settimanale.

Tuttavia, dopo settimane di calo, tornano a salire incidenza e Rt, come rilevato dal monitoraggio della cabina di regia Iss-ministero della Salute. Infine, riguardo ai vaccini, sono 4.641.064 gli italiani al di sopra dei 5 anni ancora senza alcuna dose di vaccino: gli over 50 sono 1.230.064. La fascia più consistente è quella pediatrica (5-11 anni): 1,5 milioni non sono vaccinati. Lo indicano i dati del report settimanale della struttura del commissario Francesco Figliuolo, che indicano un netto rallentamento della campagna vaccinale: nell'ultima settimana sono state fatte 479.134 iniezioni. Nei mesi scorsi per un lungo periodo le somministrazioni hanno proceduto ad un ritmo di 500mila al giorno. Ieri sono state 70mila. Complessivamente le persone immunizzate sono 49,5 milioni (l'83,6% della popolazione). In 38 milioni hanno fatto la terza dose (il 64,2% della popolazione).

Sommario

Saranno pubblicati qui - appena disponibili - i dati del ministero della Salute su contagi, morti e ricoveri

Oggi in Puglia sono stati registrati 4.748 nuovi casi di Covid e 12 decessi. Sono 77.587 le persone positive, 529 sono ricoverate in area non critica e 30 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 777.543 a fronte di 9.018.937 test eseguiti. Sono 692.177 le persone guarite e 7.779 quelle morte.

Sono 4.461 i nuovi casi di Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Torna a crescere il numero dei positivi che oggi sfiora quota 5 1mila (50.966 per la precisione) mentre scende la pressione negli ospedali con 10 nuove dismissioni dalle aree mediche e quattro dismissioni dalle terapie intensive. Sei i decessi.

Sono 888.675 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 3.938 in più rispetto a ieri (1.168 confermati con tampone molecolare e 2.770 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 853.026 (96% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 6.599 tamponi molecolari e 19.745 tamponi antigenici rapidi, di questi il 14,9% è risultato positivo. Sono invece 6.595 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 59,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 26.447, +4,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 686 (30 in meno rispetto a ieri), di cui 42 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 18 nuovi decessi: 8 uomini e 10 donne con un'età media di 84,6 anni.

Continuano a crescere quasi tutti gli indicatori della diffusione del Covid in Umbria. Secondo quanto riporta il sito della Regione nell'ultimo giorno sono stati infatti registrati 1.836 nuovi positivi, più 3,7 per cento rispetto a giovedì, 812 guariti e nessun nuovo morto. Gli attualmente positivi sono ora 13.470, più 8,2 per cento pari a 1.024 unità. Salgono leggermente anche i ricoverati negli ospedali 152, cinque in più, mentre scendono a tre, da cinque, i posti occupati nelle terapie intensive. Sono stati analizzati 2.430 tamponi e 7.420 test antigenici, per un tasso di positività del 18,6 per cento (era 15,33 giovedì).

In Basilicata i nuovi contagi sono 733, nella Provincia di Bolzano 650, in Friuli Venezia Giulia 640, in Molise 270.