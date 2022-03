Bollettino Covid oggi: contagi in rialzo. Tutti i dati sul Coronavirus in Italia

Roma, 12 marzo 2022 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Nel pomeriggio gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi Covid, morti, guariti, terapie intensive e ricoveri. Da alcuni giorni il trend è in rialzo e l'inversione della curva "un po' inquieta", commenta Fabrizio Pregliasco, docente all'università Statale di Milano, "perché ad esempio i dati della Germania non ci fanno ben sperare" e "l'Inghilterra sta accelerando sulle quarte dosi di vaccino". Il virologo prova a ragionare sui possibili fattori 'complici' della risalita di Rt e incidenza: "Di sicuro - osserva il medico - in questo momento ci sono degli sbalzi termici molto forti che facilitano la diffusione" di Sars-CoV-2. Inoltre, "c'è sicuramente anche un po' un ribassamento delle attenzioni, il fatto di immaginare un 'tutto finito'. C'è poi una quota importante di bimbi dai 5 agli 11 anni che in questo momento si stanno infettando", un gruppo d'età che in Italia si è vaccinato finora "solo intorno al 30%". Infine, potrebbe pesare l'avvento delle 'sorelle' della variante Omicron ormai dominante: "Omicron 2 e 3, con la loro maggiore contagiosità, preoccupano un po' - non nega Pregliasco - perché hanno una maggiore capacità di penetrazione". Dopo quanto tempo si può riprendere il virus. La reinfezione con Omicron Sommario: Il bollettino del 12 marzo Puglia Veneto Toscana Emilia Romagna Marche Umbria Le altre Regioni L'esperto Sebastiani: "Rapida diffusione dei contagi in tutta Italia" Covid, due anni dopo quale futuro ci aspetta? Covid, il bollettino del 12 marzo 2022 Qui, appena disponibili, gli aggiormanti dal ministero della Salute su contagi Covid, morti, guariti, terapie intensive e ricoveri, e la tabella Pdf. Puglia Oggi in Puglia sono stati registrati 30.171 test per l'infezione da Covid-19 e 5.348 nuovi casi: 1.483 in provincia di Bari, 386 nella provincia di ...