Roma, 22 ottobre 2021 - Appuntamento quotidiano con il bollettino Covid elaborato con i dati di Ministero della Salute e Protezione Civile. I dati Covid di oggi su nuovi contagi, ricoveri, decessi e terapie intensive arriveranno nel primo pomeriggio. Questa settimana è stata segnata dalla tendenza in aumento del numero di nuovi positivi, conseguenza anche del maggior numero di tamponi effettuati quotidianamente per far fronte alle nuove regole sui posti di lavoro. Intanti, possiamo dare uno sguardo all'ultimo aggiornamento del monitoraggio settimanale Covid promosso dall'Istituto superiore di sanità. L’incidenza settimanale a livello nazionale è in lieve risalita: 34 per 100.000 abitanti, considerando il periodo dal 15/10/2021 al 21/10/2021. Si trova al di sotto della soglia settimanale di 50 casi ogni 100.000 abitanti, livello che potrebbe consentire il controllo della trasmissione basato sul contenimento. L'indice di trasmissibilità nel periodo dal 29 settembre al 12 ottobre 2021 è stato pari a una media di 0,86, in leggero aumento rispetto alle settimane precedenti. In calo la pressione ospedaliera rispetto ai giorni scorsi: il tasso di occupazione delle terapie intensive, calcolato al 19 ottobre, è al 3,9%, con una lieve diminuzione del numero di persone ricoverate da 370 (12/10/2021) a 355 (19/10/2021).

Sommario

Continua a essere l'alta l'attenzione sulla situazione pandemica. Ieri, secondo dati ministeriali, sono stati scaricati in totale 820.678 Green pass, cifra in calo rispetto a mercoledì (981mila). Dei certificati scaricati, la maggioranza, 607.330, deriva da tampone negativo mentre solo 210.077 sono per avvenuta vaccinazione. Complessivamente, nella giornata di ieri, sono state emesse 104.691.447 certificazioni.

Pubblicheremo qui, appena possibile, la tabella del Ministero della Salute con dati aggiornati su contagi, decessi, ricoveri e terapie intensive.

Regioni / Veneto

Sono 381 i positivi a Coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore, si registra anche un decesso, a fronte di 13.944 tamponi molecolari e 66.998 tamponi antigenici eseguiti. Sono 476.420 i positivi totali da inizio della pandemia, i decessi salgono con oggi a 11.815, mentre gli attuali positivi sono 9.053, i ricoverati positivi sono 165.

In Toscana sono 286.946 i casi di positività al Coronavirus, 277 in più rispetto a ieri (270 confermati con tampone molecolare e 7 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 274.638 (95,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.718 tamponi molecolari e 20.314 tamponi antigenici rapidi, di questi il 1% è risultato positivo. Sono invece 8.487 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 3,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 5.063, -0,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 235 (3 in più rispetto a ieri), di cui 22 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 3 nuovi decessi.

L'1% dei 20.532 test processati in Puglia per accertare l'infezione da coronavirus ha dato esito positivo. Si tratta di 210 nuovi casi di contagio, di cui più di un terzo rilevato in provincia di Foggia dove si contano 60 malati Covid in più rispetto a ieri. Seguono per nuove positività riscontrate le province di Lecce con 53, Taranto con 39, Brindisi con 30, Bari con 22 e Bat con 3. Di altri tre casi non è nota la provincia di residenza. Gli attualmente positivi sono 2.160, di cui 127 ricoverati in area non critica covi e 16 in terapia intensiva. Le vittime del virus sono tre mentre il totale dei guariti sale a 262.141 unità.

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.692 tamponi molecolari sono stati rilevati 125 nuovi contagi, e su 16.996 test rapidi antigenici sono stati rilevati 13 casi: il totale dei nuovi positivi è 138. Nella giornata odierna non si registrano decessi; sono 7 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre scendono a 50 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. I totalmente guariti sono 110.430, i clinicamente guariti 27 e 1.045 le persone in isolamento. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 115.400 persone (il totale dei casi positivi è stato ridotto di 2 unità a seguito di due test positivi rimossi dopo la revisione dei casi relativi alla provincia di Udine).

In Basilicata oggi si contano 12 nuovi contagi e in Molise 11. L'Alto Adige ha avuto 57 nuovi casi nelle ultime 24 ore e nessun decesso, l'Abruzzo 92 nuovi positivi e un decesso.