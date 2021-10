Roma, 22 ottobre 2021 - Una lieve inversione di tendenza - per ora non allarmante - nell'andamento del Covid in Italia. A certificarla è il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute, di cui filtra la bozza, dopo le indicazioni arrivate dal report Gimbe di ieri. Tutti i dati sono all'esame ella cabina di regia.

Indice Rt e incidenza

L'indice Rt è in lieve aumento in Italia: nel periodo 29 settembre - 12 ottobre 2021 si attesta a 0,86 (range 0,82 - 0,90), contro lo 0,85 della settimana precedente dove il valore era già in risalita rispetto a quella ancora prima (0,83). In crescita anche l'incidenza settimanale dei casi di Coronavirus a livello nazionale calcolata a ieri (periodo di riferimento 15/10/2021 -21/10/2021): si attesta a 34 casi per 100mila abitanti contro i 27 della scorsa settimana.

Regioni

Le Regioni con l'incidenza più elevata sono Provincia autonoma di Bolzano (85,6), Friuli Venezia Giulia (51,7) e Veneto (48,3). Il valore nazionale di 34 si trova sotto la soglia settimanale di 50 casi ogni 100.000 che consente il controllo della trasmissioni con il tracciamento.

Rispetto alla settimana precedente, passano da 3 a 4 le Regioni classificate a "rischio moderato". Sono Abruzzo, Campania, Friuli Venezia Giulia e Piemonte. Le restanti 17 Regioni/Province autonome risultano classificate a rischio basso. Una Regione, la Campania, riporta un'allerta di resilienza, ovvero sulla capacità di far fronte

Ospedali

I dati Iss non sono comunque, per il momento, allarmanti. Continua a diminuire il tasso di occupazione dei malati di Covid negli ospedali italiani: in terapia intensiva si scende al 3,9% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute del 19/10/2021) rispetto al 4,1 della settimana precedente, con una lieve diminuzione del numero di persone ricoverate da 370 (12/10/2021) a 355 (19/10/2021). L'occupazione in aree mediche cala ancora al 4,2% dal 4,6. I ricoverati in queste aree diminuiscono da 2.665 (12/10/2021) a 2.423 (19/10/2021).

Tracciamento

Primi campanelli di allarme anche per il tracciamento del virus. È in aumento il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (4.759 vs 4.551 della settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è invece in lieve diminuzione (33% vs 34% la scorsa settimana). Si registra altresì una lieve risalita della percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (48% vs 47%), mentre rimane stabile la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening (19% vs 19%).