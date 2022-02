Roma, 14 febbraio 2022 - In anticipo, come il meteo. Con il clima pazzo le allergie di febbraio hanno già messo ko una buona parte di italiani. Visti con sospetto, in questi giorni di volti finalmente smascherati. Perché i sintomi, come il fastidio agli occhi e gli starnuti provocati dai cipressi, in cima alla lista, possono essere gli stessi del Covid.

Spiega Emma Tedeschini, presidente della Società italiana di aerobiologia, medicina e ambiente: "I cipressi producono migliaia di pollini per metro cubo d’aria, provocano fastidio agli occhi e starnuti. Subito dopo metterei nocciolo e ontano, allo stesso livello. Quindi il frassino. Poi per il nord Italia e la zona dell'Etna la betulla".



Ricorda la dottoressa Tedeschini. "L'incidenza dell’inquinamento atsmoferico tende ad esacerbare la sintomatologia, lo stesso polline in città e in campagna ha effetti diversi. E questo provoca anche un aumento costante dell'incidenza di allergici, sicuramente oggi il problema riguarda un terzo della popolazione".

Ecco allora cinque domande all'allergologa Marina Russello, 69 anni, per 33 ha lavorato nel centro di Allergologia dell'ospedale Sant'Anna di Como.



1. Quali sono in questi giorni le piante che fioriscono, anche in anticipo, e 'fanno piangere' gli allergici?

“Già da un po' il cipresso e le cupressacee in generale, una famiglia abbastanza ampia. Poi cominciano il nocciolo, il carpino e l’ontano, che si riferiscono in particolare al nord Italia, da Milano in su. E, sempre al nord, si avvicina ormai il tempo della betulla”.

2. Siamo in anticipo?

“Sì, di qualche settimana. Ma non è la prima volta, era capitata la stessa cosa nell’anno del Covid. Verso gennaio-febbraio ricordo che la gente stava già male. Lacrimazione, starnuti. Insomma, diciamo che questo anticipo negli anni si vede un po’ più spesso. Le stagioni sono cambiate, fa caldo, c’è vento. Quindi anche le piante fioriscono prima. Il fenomeno si ripete”.



3. Abbiamo appena tolto la mascherina all'aperto. Indossarla aiuta gli allergici?

“Sicuramente dà una certa protezione. Alcuni pazienti mi hanno riferito di avere starnutito meno. Potrebbe essere un’ipotesi di appoggio, poi naturalmente contano le terapie. Se ci si deve recare in posti dove si prevede ci sia molta pollinazione, la mascherina può essere una protezione in più”.

4. I sintomi cambiano a seconda della pianta?

“Sì e no. Sia betullacee che cipresso, poi anche l’ambrosia verso settembre, danno forme abbastanza importanti, forse più violente delle graminacee, questo almeno nel nord Italia. La betulla può provocare problemi di asma rilevanti”.

5. Ma un allergico resta tale per tutta la vita?

“Essere allergici è come avere gli occhi azzurri o gli occhi marroni. Così sei nato e così muori. Quindi la genetica non cambia. Può cambiare negli anni la sintomatologia, quello sì. Qualche volta si migliora, o per le cure o per l’immunoterapia".