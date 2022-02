Roma, 14 febbraio 2022 - Già questa notte la neve potrebbe cadere anche a basse quote su Piemonte, Liguria e Lombardia. I fiocchi, attesi anche in città, sono portati da un'estesa perturbazione di origine atlantica che ha raggiunto in queste ore l'Italia e che continuerà ad estendersi anche sul triveneto, e forti piogge sulle regioni centro-meridionali. Il Dipartimento della Protezione civile ha quindi inoltrato allerta 'gialla' su 8 regioni.

Lunedì 14 febbraio quindi nevicate al di sopra dei 400-600 metri su Piemonte, Lombardia e Liguria, con quota neve in calo fino a 200-300 metri su entroterra ligure, Piemonte meridionale e Lombardia occidentale, con apporti al suolo da deboli a moderati. Poi neve abbondante in Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia a quota 600-800 metri. Rischio nevicate, scrive 3BMeteo, Cuneese, Astigiano, Alessandrino, Lodigiano, Pavese e Piacentino e a Parma, ma si parla di un lieve strato di neve di pochi centimetri. Tra pioggia e nevischio questa notte su città come Milano, Bergamo, Torino, Alba, Novara, Vercelli, Como, Varese, sull'entroterra savonese, su quello genovese e sulla collina di Torino.

Martedì 15 febbraio rovesci sparsi interesseranno il Centro, con le precipitazioni che via via raggiungeranno anche al Sud, in particolare la Campania e la Sicilia occidentale, dove sono attesi forti temporali, e per entrambi è stato emesso l'allerta per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Anche domani quindi la Protezione civile lancia un allerta gialla su Lazio, settori di Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e parte di Calabria e Sicilia.