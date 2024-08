Nordcorea: trasferiti 250 lanciamissili moderni a confine con il Sud Pyongyang, 5 ago. (askanews) - La Corea del Nord ha annunciato di avere trasferito 250 lanciamissili di nuova generazione alle sue truppe di stanza al confine intercoreano, dove Seoul ha ripreso la sua propaganda contro il leader nordcoreano Kim Jong Un attraverso gli altoparlanti. Domenica a Pyongyang, sotto la guida del leader, si è tenuta una cerimonia per il trasferimento di 250 lanciamissili tattici di nuova generazione alle truppe militari al confine, diffuse dall'agenzia statale KCNA-KCTV. Questi dispositivi sono "armi d'attacco tattiche aggiornate", ha dichiarato Kim Jong Un, sostenendo di averli "progettati personalmente". Pyongyang sta rafforzando le sue capacità militari al confine mentre Seoul ha ripreso le sue sonore campagne di propaganda contro il regime nordcoreano. Le relazioni Nord-Sud stanno attualmente attraversando uno dei periodi di tensione più forti degli ultimi anni. I due vicini sono ancora tecnicamente in guerra, il conflitto che li ha opposti tra il 1950 e il 1953 si è concluso con un armistizio e non con un trattato di pace. Da mesi le due coree usano i voli in mongolfiera per fini propagandistici, la Corea del Nord ha lanciato verso il Sud centinaia di palloni carichi di immondizia e feci (anche umane) mentre dal sud rispondono con propaganda anti-Kim.