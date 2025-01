In Spagna cade una seggiovia alta 15 metri ad Astun Astun, 18 gen. (askanews) - In queste immagini diffuse dalla Guardia Civil spagnola le immagini dell'incidente avvenuto nella stazione sciistica di Astun, nella provincia di Huesca Spagna, dove una seggiovia alta 15 metri è crollata. Al momento risultano almeno 35 feriti, secondo funzionari locali citati da Afp, di cui 17 gravi. Sul posto le Guardie civil del gruppo di soccorso e intervento in montagna, del servizio aereo e della pubblica sicurezza insieme al resto dei servizi di emergenza.