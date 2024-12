Il Botafogo in 10 vince la Copa Libertadores, esplode la festa a Rio Rio de Janeiro, 2 dic. (askanews) - E' esplosa la gioia nelle strade di Rio De Janeiro, migliaia di persone hanno festeggiato tra canti, balli e fuochi d'artificio la storica vittoria della Copa Libertadores, la massima competizione per club sudamericani, del Botafogo, il club di Rio. E' la prima volta per la squadra, la vittoria è arrivata per 3 a 1 allo stadio monumental del River Plate di Buenos Aires sui brasiliani dell'atletico Mineiro, nonostante il Botafogo abbia giocato quasi tutta la partita in dieci uomini dopo l'espulsione di Gregore al primo minuto. E' la sesta stagione consecutiva che un club brasiliano vince la Libertadores.