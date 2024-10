"Game story", l'evoluzione dei videogiochi in mostra a Parigi Versailles, 22 ott. (askanews) - Dai modelli degli anni Settanta ai giochi Arcade che hanno fatto la storia nelle sale giochi e ora sono introvabili. "Game Story", in scena all'Ancienne Poste nel cuore di Versailles, è una retrospettiva che racconta decenni di storia dei videogiochi: da quelli per computer, all'esplosione delle sale giochi, all'evoluzione delle console. "Questa è la riproduzione estremamente fedele al 100% di Computer space, il primo videogioco arcade creato negli Stati Uniti nel 1971", mostra Philippe Dubois, organizzatore dell'esposizione. "Non bisogna dimenticare che i videogiochi sono un'arte - sottolinea Jonathan Boan, player - è un modo di raccontare storie. È solo che il mezzo è diverso dalla letteratura, dalla pittura o dalla musica. Si racconta una storia, quindi è la decima forma d'arte".