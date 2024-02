Zuppi, 'l'Italia ha il dovere di adoperarsi per la pace'

"Un Paese come l'Italia, che vive in pace da tanti anni, ha il dovere di spendersi perché ci sia pace dappertutto". L'ha detto il presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Matteo Maria Zuppi, al Teatro Comunale di Sassari per l'inaugurazione del 462/o anno accademico dell'Università, nel corso della quale terrà una lectio magistralis sui pilastri per una convivenza pacifica alla luce dell'enciclica de Papa "Fratelli tutti". Secondo Zuppi si sta assistendo a "una guerra mondiale in tanti pezzi". Ecco perché "dobbiamo fare di tutto per facilitare la pace: la guerra inquina i cuori e rovina l'atmosfera umana".