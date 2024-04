Wsj, 'la dirigenza di Hamas vorrebbe lasciare il Qatar'

Secondo il Wall Street Journal, la leadership di Hamas sta valutando la possibilità di spostare la propria base politica fuori dal Qatar: una mossa che, scrive, probabilmente metterà in subbuglio le dinamiche dei colloqui per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi che Doha sta mediando. Il giornale americano cita una fonte araba, secondo la quale "i colloqui si sono già nuovamente bloccati, e ci sono pochissimi segnali o previsioni che possano riprendere in tempi brevi" e "sta crescendo la sfiducia tra Hamas e i negoziatori". Il Wsj, che è stato ripreso anche da Haaretz e dal Times of Israel, ha riferito che l'organizzazione islamica palestinese ha contattato almeno due Paesi della regione mediorientale per un'eventuale ricollocamento. Fra le ipotesi sul tavolo, secondo una delle fonti, ci sarebbe l'Oman. Quest'ultimo, contattato dal giornale, non ha commentato.