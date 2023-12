Wall Street in calo, Dj -0,05%, Nasdaq -0,33% Wall Street apre in ribasso: Dow Jones -0,05%, Nasdaq -0,33%, S&P 500 -0,17%. Mercati in calo, con il Dow Jones a 35.961,93 punti, il Nasdaq a 14.178,24 punti e lo S&P 500 a 4.560,16 punti.