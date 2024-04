Von der Leyen, 'Letta e Draghi indicano la via del futuro'

"Enrico Letta e Mario Draghi" hanno parlato "delle sfide per la nostra competitività e il mercato unico: i loro report ci mostreranno la strada per il futuro". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo alla conferenza di alto livello sul pilastro europeo dei diritti sociali organizzata dalla presidenza di turno Ue del Belgio a La Hulpe. "Nei prossimi cinque anni dobbiamo confermare il primato della nostra Unione come luogo in cui vivere e fare affari", ha sottolineato.