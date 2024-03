"Per noi è molto chiaro che abbiamo bisogno di un cessate il fuoco più duraturo e diamo sempre per scontato che il governo israeliano nella sua attività militare nella Striscia di Gaza aderirà a ciò che è sancito dal diritto internazionale per il suo paese ma anche per tutti noi". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz arrivando al vertice dei capi di Stato e di Governo Ue a Bruxelles.