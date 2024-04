Russia arresta un giornalista per video legati a Navalny

Un giornalista russo che collabora con diversi media è stato messo in custodia cautelare con l'accusa di "estremismo" per aver partecipato alla realizzazione di video destinati al canale YouTube del gruppo legato al dissidente russo scomparso Alexei Navalny. Lo hanno annunciato le autorità giudiziarie di Mosca. Il giornalista Konstantin Gabov è agli arresti almeno fino al 27 giugno in attesa del processo, ha riferito su Telegram il servizio stampa del tribunale moscovita di competenza.