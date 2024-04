Regionali, per il Piemonte il M5s sceglie Sarah Disabato

Per la corsa alla presidenza della Regione Piemonte il Movimento 5 Stelle schiera Sarah Disabato. La presidente del gruppo consiliare pentastellato a Palazzo Lascaris e coordinatrice regionale M5s è stata scelta come candidata per sfidare gli avversari di centrodestra e centrosinistra, Alberto Cirio e Gianna Pentenero. L'ufficializzazione della candidatura è arrivata durante una conferenza stampa alla quale è presente anche la vicepresidente M5s, l'ex sindaca di Torino Chiara Appendino.