Prima proiezione Rai, FdI primo al 27,7%, il Pd sale al 23,7

FdI al 27,7%: supera i primi dati usciti dagli exit poll e va oltre, soprattutto, la scommessa della premier Giorgia Meloni che in campagna elettorale aveva fissato l'asticella al risultato ottenuto alle scorse politiche (26%). Fa bene il Pd a guida Elly Schlein: rispetto al 19% del 2022, i voti per i Dem arrivano a quota 23,7%. E' questa la fotografia dei partiti alle elezioni europee secondo la prima proiezione di Opinio Italia per la Rai. Cresce Forza Italia che riesce nell'impresa di superare l'alleato di governa leghista: gli azzurri (con Noi moderati) arrivano al 10,5% da circa l'8% di due anni fa alle politiche mentre il partito di Salvini si ferma all'8% (contro l'8,8% circa nel 2022). Crolla invece il M5S che scende dal 15,4% delle ultime elezioni all'11,1%. Al contrario Alleanza verdi sinistra aumenta considerevolmente i propri voti attestandosi al 6,6%, più che assicurata l'entrata al Parlamento europeo. Arrivano al 4% gli Stati Uniti d'Europa, e quindi anche loro possono andare all'Europarlamento, mentre Azione - stando alla proiezione - è al 3%. Pace, Terra e Dignità si ferma al 2,5%, Libertà all'1,6%, Alternativa popolare allo 0,8%.