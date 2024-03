Presidente Crui, 'intolleranza in atenei non accettabile'

"Giovedì ci vedremo con il ministro dell'Università Anna Maria Bernini e con tutti i rappresentanti degli 85 atenei della Crui: lanceremo delle idee, delle azioni, per rendere ancora più chiaro che le manifestazioni che impediscono di parlare non sono tollerate, gli atenei sono luoghi di dialogo, quando si chiede di palare bisogna anche saper ascoltare. Al direttore di Repubblica Maurizio Molinari va la solidarietà di tutta la comunità accademica". Così all'ANSA la presidente della Crui, Giovanna Iannantuoni, dopo le contestazioni di ieri alla Federico II di Napoli che hanno indotto l'ateneo a far saltare il dibattito previsto.