Piano Mattei, Urso a Tripoli firma dichiarazione Italia-Libia

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nell'ambito della sua missione ufficiale in corso a Tripoli, ha firmato una dichiarazione congiunta con il ministro dell'Industria e dei Minerali del governo di Unità nazionale dello Stato della Libia, Ahmed Ali Abouhisa, finalizzata alla promozione di iniziative di collaborazione economica e industriale nei settori energetico, delle materie prime critiche e della tecnologia green. Lo fa sapere il Mimit in una nota. "Italia e Libia hanno numerosi punti di complementarità sul piano economico e industriale. Per questo, una cooperazione sempre più stretta tra i Paesi rappresenta un valore aggiunto sia per l'Unione europea sia per il continente africano, così come prevede il Piano Mattei", ha affermato Urso.