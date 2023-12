Netflix dà i numeri, ecco l'Engagement Report

Dopo anni di segretezza e una prima apertura nel 2021 con la pubblicazione delle top ten, Netflix arriva a quella che il co-CEO Ted Sarandos definisce in una conferenza stampa in remoto "una pietra miliare per la nostra industria" e annuncia che da oggi verranno divulgati i numeri dei titoli con più ore di visione globale. Il 'What We Watched: A Netflix Engagement Report', non va inteso come una classifica, visto che mescola film e serie tv, ma come un resoconto completo (che sarà pubblicato due volte l'anno) su ciò che le persone hanno scelto su Netflix in un periodo di sei mesi. Il primo rapporto, sul periodo da gennaio a giugno 2023, "riguarda più di 18.000 titoli che rappresentano il 99% di tutte le visualizzazioni su Netflix e quasi 100 miliardi di ore di visione", ha spiegato la Vice Presidente di Strategia ed Analisi, Lauren Smith. Il report, secondo Lauren Smith, riflette la varietà dei gusti del pubblico di Netflix e testimonia anche "la popolarità dei titoli non in lingua inglese che costituiscono il 30% delle nostre visioni nella prima metà dell'anno". La decisione di Netflix "ha una portata storica e apre la strada alla consapevolezza e alla trasparenza", commenta in una nota il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni. In testa all'elenco del rapporto c'è la prima stagione della serie spy thriller The night agent (protagonista Gabriel Basso) con 812 milioni e 100 mila ore di visione globali nei primi sei mesi dell'anno. Al secondo posto la stagione 2 della serie dramedy familiare Ginny & Georgia con 665 milioni e 100 mila ore di visione (torna anche al nono posto con la prima stagione); è terza la revenge series sudcoreana The Glory. La prima serie italiana presente è La legge di Lidia Poet: Stagione 1 con Matilda De Angelis (127/o posto). Il film italiano con più ore di visione è Il Mio Nome è Vendetta di Cosimo Gomez con Alessandro Gassmann (579/o posto). Tra le altre serie italiane c'è poi Mare fuori (che comunque non è indicata tra i titoli disponibili globalmente) con la prima stagione (599/o posto) e la seconda (600/o posto), mentre tra i film, c'è fra gli altri, Era ora di Edoardo Leo (605/o posto). Dopo anni di segretezza e una prima apertura nel 2021 con la pubblicazione delle top ten, Netflix arriva a quella che il co-CEO Ted Sarandos definisce in una conferenza stampa in remoto "una pietra miliare per la nostra industria" e annuncia che da oggi verranno divulgati i numeri dei titoli con più ore di visione globale. Il 'What We Watched: A Netflix Engagement Report', non va inteso come una classifica, visto che mescola film e serie tv, ma come un resoconto completo (che sarà pubblicato due volte l'anno) su ciò