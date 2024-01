Neonato abbandonato davanti all'ospedale di Aprilia

Un neonato è stato abbandonato ieri sera davanti al pronto soccorso dell'ospedale Città di Aprilia, in provincia di Latina. A dare l'allarme i sanitari. Sul posto i carabinieri di Aprilia che hanno avviato indagini. Dalle immagini delle telecamere si vedrebbe una donna, con il volto coperto da mascherina entrare nel pronto soccorso. A quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe detto di andare in bagno e si è poi dileguata. Sono in corso indagini per risalire alla donna. Il neonato è stato portato in una casa famiglia che si trova nel Lazio. Il neonato avrebbe circa sei mesi ed è in buone condizioni di salute.