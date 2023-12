Miyazaki batte Hunger Games negli incassi USA

Il ragazzo e l'airone, l'ultima creazione del regista Premio Oscar© Hayao Miyazaki, è arrivata in vetta al box office Usa del weekend, incassando 10,5 milioni di dollari. La sua uscita al cinema in Italia è prevista per il primo gennaio. Al secondo posto troviamo La Ballata dell'usignolo e del serpente, prequel di The Hunger Games, che ha incassato 9,4 milioni di dollari, portando il totale a 136 milioni. Godzilla Minus One, il ritorno del re dei mostri a 70 anni dall'uscita del primo film, si è piazzato al terzo posto con 8,3 milioni di dollari (e poco più di 25 milioni in totale). A seguire, nella top five, Trolls 3 - Tutti insieme (6,2 milioni di dollari nel weekend, 83 milioni complessivi) e Wish (5,3 milioni di dollari, per un incasso totale al box office nord americano che sfiora i 50 milioni). In sesta posizione troviamo Renaissance, il film evento sull'omonima tournee mondiale di Beyoncé, che a una settimana dall'uscita ha incassato 5 milioni di dollari (28 milioni complessivi). Al settimo posto c'è Napoleon, l'epopea storica di Ridley Scott, con 4,2 milioni nel fine settimana e 53 milioni complessivi.