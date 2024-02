Meloni, il premierato è la madre di tutte le riforme

"Questi trent'anni sono stati un confronto di visioni, quante sono cambiate e noi siamo ancora più consapevoli, uniti" e questi anni ci hanno dato "la cassetta degli attrezzi per accompagnare l'Italia nella Terza Repubblica". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, in un video messaggio al congresso di Forza Italia. Meloni ha citato in questo senso "l'elezione diretta del premier" per "dire basta ai giochi di palazzo", è "la madre di tutte le riforme", ha concluso.