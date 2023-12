Manchester United rimonta da 0-2, 3-2 all'Aston Villa

L'Aston Villa non risponde al Liverpool, che rimane così provvisoriamente in testa da solo alla Premier League con 42 punti. Ad Old Trafford, gli Hammers vengono rimontati e perdono 3-2 contro il Manchester United, che torna al successo dopo due sconfitte ed un pareggio. Il match è stato indirizzato dagli ospiti nel primo tempo, con le reti al 21' di McGinn su calcio di punizione e al 25' di Dendoncker, servito da Lenglet, completamente dimenticato dalla difesa dei Red Devils. Nel secondo tempo, Garnacho ruba la scena: al 55' gli viene annullato dal Var (fuorigioco) il gol dell'1-2, ma lo United gioca più aggressivo e l'argentino trova al 59' il gol per accorciare le distanze e poi al 71' segna di mancino trafiggendo Martinez per il 2-2. Al 76', Emeri manda in campo Nicolò Zaniolo, ma l'inerzia è tutta per i ragazzi di Ten Hag e all'82', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, l'ex Atalanta Hojlund segna il gol del 3-2, il suo primo in Premier League.