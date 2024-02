Kara-Murza, 'Putin è responsabile della morte di Navalny'

Il dissidente russo Vladimir Kara-Murza, condannato a 25 anni di reclusione per essersi schierato contro l'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe russe, ha dichiarato su X che "Vladimir Putin è personalmente responsabile della morte di Alexei Navalny". Lo riporta la testata online Meduza. "Una cosa - ha scritto Kara-Murza - so per certa: Vladimir Putin è personalmente responsabile della morte di Alexei Navalny. Perché Alexey era suo prigioniero personale. E solo su suo ordine personale potevano agire gli avvelenatori del secondo servizio dell'Fsb; investigatori, pubblici ministeri e giudici che hanno trattato casi e sentenze; alti funzionari carcerieri che hanno creato condizioni di tortura".