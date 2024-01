Italia, musica di successo anche nel 2023

L'inarrestabile marcia della musica italiana ha segnato il 2023, concluso con grandi successi e risultati, come rilevato dalle classifiche annuali di vendita Top of The Music di FIMI/GfK. Il primo posto della chart Album & Compilation (che include fisico, digitale e streaming premium) è stato conquistato da Il coraggio dei bambini di Geolier, seguito da Sirio di Lazza e da La Divina Commedia di Tedua. La vetta della chart Singoli (download e streaming premium) è stata invece raggiunta da Cenere di Lazza, con Due vite di Marco Mengoni e Supereroi di Mr.Rain al secondo e al terzo posto. La chart Vinili è stata guidata dall'intramontabile The dark side of the moon dei Pink Floyd, seguita da Cvlt di Salmo & Noyz Narcos e da X2VR di Sfera Ebbasta. La presenza femminile nelle classifiche è inoltre aumentata: nel 2023, infatti, le prime 20 posizioni della chart Singoli sono state occupate da 7 artiste, arrivando a 12 nelle prime 30 posizioni (contro le 7 del 2022), per una quota pari al 40% del segmento di chart. Si tratta del dato più alto degli ultimi dieci anni, che lascia intravedere una curva di crescita ottimistica.