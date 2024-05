Il Papa ha un nuovo maggiordomo, è un ex addetto del Fas

Al fianco di papa Francesco non ci sarà più il fido maggiordomo Sandrone Mariotti, che dopo 12 anni di servizio da "aiutante di camera di Sua Santità" - nominato nel 2012 da Benedetto XVI dopo la scandalo Vatileaks - passa ad altro incarico nella Santa Sede. Al suo posto il Pontefice ha nominato Daniele Cherubini - apprende l'ANSA -, più giovane del suo predecessore e finora operatore sanitario al Fas, il Fondo di assistenza sanitario del Vaticano. Cherubini è stato visto per la prima volta in pubblico a fianco del Papa domenica scorsa durante la messa in piazza San Pietro per la Giornata mondiale dei bambini. Resta invece al suo posto l'altro maggiordomo, l'ex numero due dopo Mariotti, Piergiorgio Zanetti, ex gendarme, nominato da papa Bergoglio nel 2013.