Giappone, il Pil è sceso dello 0,5% nel primo trimestre

Secondo una prima stima pubblicata oggi il Prodotto interno lordo del Giappone è diminuito dello 0,5% nel primo trimestre del 2024 rispetto a tre mesi precedenti, penalizzato in particolare dalle esportazioni e dai consumi privati ;;del Paese asiatico. La contrazione è più forte del previsto, con gli economisti che contavano su un leggero calo dello 0,3%. Anche la crescita del Pil del Sol levante nel quarto trimestre del 2023 è stata rivista oggi in ribasso allo 0% (+0,1% in precedenza).