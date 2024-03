Fonti Israele, 'attacco a Rafah non avverrà presto'

Un attacco a Rafah non avverrà presto. Lo hanno detto alla Cnn, ripresi dai media israeliani, esponenti politici e militari israeliani secondo cui l'esercito non è ancora pronto e non ha completato i piani per evacuare i civili palestinesi - centinaia di migliaia - per il cui spostamento occorrono almeno due settimane. Le stesse fonti hanno anche sottolineato che il Gabinetto israeliano non ha ancora approvato i piani sull'attacco. La Cnn aveva citato sullo stesso argomento e con lo stesso esito anche fonti Usa.