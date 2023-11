Contrastare posizioni russe, Borrell a Skopje

Andrò a Skopje perché la sedia dell'Unione Europea non può essere vuota all'Osce. Dobbiamo contrastare la narrazione della Russia: Lavrov presenterà il suo punto di vista e noi dobbiamo presentare il nostro. Lo ha dichiarato l'Alto Rappresentante Ue Josep Borrell in una conferenza stampa con Dmytro Kuleba. Ha inoltre affermato di avere una certa esperienza nel parlare con Lavrov in situazioni difficili, ma di non avere un incontro con lui: sarà alla cena e poi tornerà a Bruxelles per la riunione dell'Agenzia Europea della Difesa.