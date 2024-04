"In quanto liberale: non querelo nessuno; rispondo sempre delle querele altrui; non sono sul libro paga di dittatori e imprenditori mentre faccio il senatore; non faccio alleanze con condannati per favoreggiamento di mafiosi. Il liberalismo si pratica non si dichiara". Lo scrive su X Carlo Calenda, leader di Azione replicando a Matteo Renzi.