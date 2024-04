Bundesbank, Pil tedesco in lieve miglioramento nel trimestre

La situazione dell'economia tedesca vede un lieve rischiaramento, stando alle valutazioni della Bundesbank. "Il pil dovrebbe essere leggermente aumentato nel primo trimestre", secondo il rapporto mensile della banca centrale tedesca, pubblicato oggi a Francoforte. Non ci sono certezze però per il secondo trimestre: "complessivamente non si può riconoscere un miglioramento in grado di tenere per l'economia tedesca". Alla fine del 2023 il pil aveva registrato un calo dello 0,3%.