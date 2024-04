Budapest contro Salis, 'non sarebbe la prima criminale al Pe'

"Se Ilaria Salis a luglio dovesse sedere all'Eurocamera, non sarebbe un problema, d'altronde in quest'aula non sarebbe la prima criminale". Lo ha detto l'eurodeputata di Fidesz ed ex ambasciatrice dell'Ungheria a Roma, Eniko Gyori, parlando alla stampa italiana a Strasburgo sul caso Ilaria Salis. "Il fatto che i Verdi abbiano deciso di candidarla per noi risulta comunque inconcepibile", ha aggiunto Gyori.