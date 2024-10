Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,98%)

La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in rialzo, dopo la giornata di festività di lunedì, sostenuta dall'ennesimo record a Wall Street, con la tecnologia a consolidare i guadagni, in attesa di ulteriori segnali dalla stagione delle trimestrali. In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,98%, a quota 39,992.38, e un aumento di 386 punti. Sul mercato dei cambi lo yen perde terreno sul dollaro, a 149,60, e sull'euro a 163,10.