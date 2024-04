Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,93%)

La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni in aumento, in scia all'accelerazione dell'indice della tecnologia americano Nasdaq e al ridimensionamento delle quotazioni del petrolio dopo il tentativo di mitigare le tensioni in Medio Oriente. In apertura l'indice di riferimento Nikkei avanza dello 0,93% a quota 37.785,21, aggiungendo 346 punti. Sul mercato valutario intanto non si arresta il deprezzamento dello yen sul dollaro, a un livello di 154,70, e sull'euro, a 164,90.