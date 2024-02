Borsa: Milano debole (-1%) con l'Europa dopo Wall street

I mercati azionari del Vecchio continente ampliano il loro andamento negativo dopo gli ultimi dati macroeconomici dagli Stati Uniti e l'avvio di Wall street: la Borsa peggiore è quella di Amsterdam, che cede l'1,6%, seguita dai listini di Parigi e Francoforte in calo entrambi dell'1,1%. Milano con l'indice Ftse Mib perde un punto percentuale, mentre Londra è in discesa dello 0,8% e Madrid dello 0,6%. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni resta stabile tra i 154 e i 155 punti base, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 3,93%. L'euro si muove debole ma comunque tiene quota 1,07 contro dollaro. Gli operatori dei mercati sono delusi soprattutto dalla frenata sotto le attese dell'inflazione statunitense, che potrebbe frenare la Fed nel programma di riduzione dei tassi. In questo quadro, in Piazza Affari Stm e Fineco cedono oltre il 3%, con banco Bpm, Banca Mediolanum e Banca Generali che accusano ribassi superiori ai due punti percentuali. Fiacca Tim (-1,7%), mentre tra i titoli principali i migliori sono Saipem ed Hera, in rialzo entrambi dell'1,2%.