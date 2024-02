Borsa: Asia in negativo, pesa il dato dell'inflazione Usa

Seduta in calo per le Borse di Asia e Pacifico con Tokyo che lascia sul terreno lo 0,69%. A pesare sui listini, a ranghi ridotti con le Piazze cinesi chiuse per il Capodanno, i dati deludenti dell'inflazione statunitense che hanno fatto scivolare anche Wall Street sulle ridotte prospettive di un taglio dei tassi di interesse nel breve termine. L'attesa è che gli indici europei si muovano in negativo mentre i future su Wall Street sono in rialzo. Tra i macro l'inflazione nel Regno Unito a gennaio si è confermata su un anno al 4% mentre sul mese ha segnato un -0,6% dal +0,4% precedente. Sul fronte delle banche centrali per la Bce sono previsti gli interventi di Luis de Guindos e Boris Vujcic. Quanto ai dati macro, il dato finale sul Pil dovrebbe confermare la stagnazione dell'Eurozona nel quarto trimestre. Dagli Usa arriveranno i numeri dell'Aie sulle scorte di greggio e interverrà il membro votante della Fed, Michael Barr.