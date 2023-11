Borsa: Asia contrastata, Tokyo -0,12%

Seduta contrastata in Asia dove i listini cinesi sono cresciuti, con Shanghai in rialzo dello 0,21% e lo Shenzhen dello 0 ,56% mentre il Giappone scivola (Tokyo -0,12%) con i rendimenti del Tesoro crollati sulle scommesse che la Fed abbia concluso con gli aumenti dei tassi. Tra i titoli peggiori Hitachi che ha perso l'1,9 per cento. Seul ha guadagnato l'1,05% con un rally guidato da Samsung (+2%) mentre Hong Kong, seduta ancora aperta, sale dello 0,81 per cento.