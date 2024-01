Blinken, 'l'Ucraina diventerà membro della Nato'

"Le porte della Nato sono aperte, restano aperte, anche per l'Ucraina, che diventerà membro della Nato". Lo ha detto il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Blinken non ha indicato come e quando potrebbe entrare a far parte dell'Alleanza.