Victor Wembanyama è la matricola dell'anno della Nba. La stella dei San Antonio Spurs ha vinto il premio Rookie of the Year 2024, prima volta per un cestista francese. Il ventenne di 2,24 metri d'altezza ha messo a segno una media di 21,4 punti, 10,6 rimbalzi, 3,9 assist, 3,6 stoppate e 1,2 palle recuperate a partita nella sua impressionante stagione d'esordio.