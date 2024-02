Ayvens acquisterà 500.000 veicoli Stellantis

Ayvens, azienda che opera nella gestione delle flotte e del leasing a lungo termine in Europa, acquisterà 500.000 veicoli di Stellantis, Le consegne inizieranno nel primo semestre del 2024 e proseguiranno per tutto l'anno. I brand coinvolti sono Alfa Romeo, Citroën, Ds Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot e Vauxhall, ma potranno aumentare fino a coprire l'intero portfolio Stellantis. L'acquisto da parte delle affiliate di tutta Europa includerà un'ampia gamma di segmenti, dalle city car ai suv oltre a furgoni e minivan (compresi quelli a 7 e 9 posti), con molte tipologie di motorizzazione, inclusi i veicoli elettrici a batteria. Ayvens -15.700 dipendenti in 42 Paesi, 3,4 milioni di vetture e la più grande flotta di veicoli elettrici multi-brand al mondo - è stata creata a maggio 2023 quando Ald Automotive ha acquisito LeasePlan, una delle società leader al mondo per la gestione flotte e per la mobilità. Attualmente al numero uno della classifica come player globale nel leasing auto multi-channel, Ayvens supporta le esigenze di mobilità di grandi aziende internazionali, piccole e medie imprese, professionisti e privati. "Grazie ai nostri brand iconici e alla nostra offerta di veicoli elettrici siamo in grado di offrire una soluzione su misura per ogni esigenza, ogni budget e stile di vita. Grazie a questo accordo, i clienti attuali e futuri dei brand Stellantis potranno provare le nostre ultime innovazioni, dalla propulsione avanzata alla connettività ad alte prestazioni, oltre ad un comfort impareggiabile. Si tratta di una grande opportunità per i clienti di Ayvens ed è il modo giusto per proseguire assieme verso un futuro a zero emissioni di carbonio" spiegaa l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares. "Questa partnership commerciale ci consentirà di lavorare fianco a fianco con Stellantis. L'accordo è una chiara dimostrazione del nostro potere di scalabilità e di acquisto, grazie ai quali potremo acquisire ulteriore valore e nuove sinergie a beneficio di tutti gli stakeholder" afferma Tim Albertsen, amministratore delegato di di Ayvens