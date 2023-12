Asia, chiusura contrastata, attesa taglio tassi Fed

Le Borse asiatiche si chiudono contrastate dopo che la Fed ha lasciato invariati i tassi d'interesse, aprendo all'ipotesi di tre riduzioni nel corso del prossimo anno. L'attenzione ora è concentrata sulle decisioni della Bank of England e della Bce attese nel corso della giornata. Tokyo ha registrato un calo dello 0,73%. Sul fronte valutario, la divisa nipponica ha guadagnato terreno rispetto al dollaro, raggiungendo un livello di 141,70, e rispetto all'euro, arrivando a 154,50, entrambi i massimi da quattro mesi. A contrattazioni ancora in corso, sono in rialzo Hong Kong (+0,97%), Seul (+1,3%) e Mumbai (+1,2%). In calo Shanghai (-0,32%) e Shenzhen (-0,54%). Sul fronte macroeconomico, dalla Spagna è atteso il dato finale sull'inflazione, mentre dagli Stati Uniti sono previste le richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione e l'indice dei prezzi delle importazioni.