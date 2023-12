Ancelotti, Rahm? Per 500 milioni andrei a piedi in Arabia

Con una battuta Carlo Ancelotti, in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Betis Siviglia, ha risposto a una domanda sul golfista spagnolo che ha firmato un contratto record per andare a giocare nella Superlega araba: "Se per 500 milioni andrei in Arabia come farà Rahm? Ci andrei a piedi. Non c'è bisogno di prenotare un volo, vado a piedi". "Scherzo - ha aggiunto il tecnico del Real Madrid -, ognuno fa le proprie scelte. Il mondo sta cambiando, e cambierà ancora, e io non mi sorprendo per niente o per nessuno". "Non sono un esperto di golf - ha concluso Ancelotti -, però mi sembra che Rahm sia un grande giocatore, il migliore di tutti".