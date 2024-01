Amazon e iRobot rinunciano alle nozze, pesa l'Ue

Amazon e iRobot rinunciano alle loro nozze, annunciate nell'agosto del 2022 e in base alle quali il colosso delle vendite online avrebbe acquistato iRobot. La decisione è legata alle difficoltà in Europa per ottenere il via libera all'operazione. L'annuncio affonda i titoli iRobot a Wall Street, dove arrivano a perdere il 29%. La società annuncia una anche un ristrutturazione con il taglio del 31% della sua forza lavoro e la sostituzione dell'amministratore delegato Colin Angle, al posto del quale è nominato ad interim Glen Weinstein. Alla fine di novembre la Commissione europea ha informato Amazon del suo parere preliminare secondo cui la sua proposta di acquisizione di iRobot avrebbe potrebbe limitare la concorrenza nel mercato degli aspirapolvere robot.