Allarme in Ucraina, caccia russi in volo nelle regioni L'esercito ucraino ha lanciato un allarme antiaereo a livello nazionale per la minaccia di attacchi missilistici da parte di 16 bombardieri russi. Esplosioni si sono verificate in Kiev e Mykolaiv, con l'aeronautica impegnata contro droni russi.