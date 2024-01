Addio al regista Norman Jewison

Lutto a Hollywood: e' morto a 97 anni il regista canadese Norman Jewison, autore di film importanti e diversi come la commedia romantica Stregata dalla Luna, il musical Fiddler on the Roof, il dramma razziale La Calda Notte dell'Ispettore Tibbs e il thriller Il caso Thomas Crown. Sette volte candidato agli Oscar, Jewison aveva ricevuto nel 1999 il prestigioso Irving G. Thalberg Memorial Award dalla Academy of Motion Pictures Arts and Sciences. Da regista era noto per esser riuscito a strappare grandi performance ai suoi attori, 12 dei quali sono stati candidati anche loro ai premi piu' illustri del mondo del cinema.