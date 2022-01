Melebourne, 16 gennaio 2022 - Titoli di coda in Australia sul caso Djokovic. La Corte Federale ha respinto il ricorso del numero uno del mondo. Novak sarà espulso dal Paese e non potrà partecipare quindi agli Australian Open 2022 che iniziano stanotte e in cui era stato inserito in tabellone. Sfuma così, per il momento, la rincorsa al record di 21 titoli del Grande Slam: vincendo a Melbourne, il 34enne tennista serbo avrebbe superato in questa speciale classifica Roger Federer e Rafael Nadal. In tabellone, al suo posto, entra come 'lucky loser' l'italiano Salvatore Caruso. Ad annunciarlo l'Atp subito dopo il verdetto del tribunale.

Djokovic, che non è vaccinato, ha perso la battaglia per evitare l'espulsione dall'Australia dopo che il governo ha annullato il suo visto per la seconda volta per motivi di salute pubblica. Il tribunale federale formato da tre giudici ha respinto all'unanimità il suo appello a rimanere nel Paese per difendere il titolo all'Australian Open che si aprono domani. "La decisione del tribunale è che la richiesta sia respinta con le spese legali a carico del tennista", si legge nella sentenza giunta alla vigilia dell'inizio del torneo".

Djokovic

Non tardano le prime dichiarazioni a caldo di Djokovic. "Sono estremamente deluso dalla decisione del tribunale di respingere la mia richiesta di revisione dell'annullamento del visto il che significa che non potrò restare in Australia e partecipare agli Australian Open", ha fatto sapere il serbo. "Rispetto la sentenza del tribunale e collaborerò con le autorità in relazione alla mia partenza dal Paese", ha aggiunto, "sono a disagio per il fatto che nelle ultime settimane sia stato al centro dell'attenzione e spero che ora possiamo tutti tornare a concentrarci sullo sport e sul torneo che amo".

E ai suoi colleghi che stanno per iniziare il torneo che Nole ha già vinto nove volte: "Voglio augurare ai giocatori, ai dirigenti del torneo, allo staff, ai volontari e ai tifosi il meglio per il torneo" e "spero ti tornare a giocare gli Australian Open". "Infine", ha concluso, "voglio ringraziare la mia famiglia, i miei amici, la mia squadra e i miei connazionali serbi per il vostro continuo sostegno, mi avete dato una grande forza".

Ripescato Caruso

Entra quindi in tabellone il 29enne di Avola Salvatore Caruso, attuale numero 150 del ranking ATP che ha perso il turno decisivo delle qualificazioni contro il giapponese Taro Daniel. Con Caruso, rientrato in corsa grazie all'esclusione del serbo, saranno 10 gli italiani nel tabellone principale del primo torneo dello slam 2022.