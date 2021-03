Losail, 27 marzo 2021 - Francesco 'Pecco' Bagnaia partirà in pole position nel Gran Premio del Qatar di MotoGp. Giro record e prima pole nella classe regina per il pilota italiano della Ducati. Nelle qualifiche sul circuito di Losail Bagnaia ha preceduto Fabio Quartararo e Maverik Vinales. In quarto posizione Valentino Rossi.

In Moto3 Darryn Binder ha conquistato la pole position. Il sudafricano della Honda ha preceduto lo spagnolo della Gas Gas Izan Guevara e il britannico John McPhee, suo compagno di marca. Il migliore dei piloti italiani è Riccardo Rossi (2'04"889), nono, in sella alla Ktm.

In Moto2 Sam Lowes scatterà davanti a tutti. Il pilota britannico ha fatto segnare con la sua Kalex il miglior tempo nelle qualifiche in 1'58"726. Alle sue spalle le altre Kalex dello spagnolo Raul Fernandez (+0"140) e dell'olandese Bo Bendsneyder (+0"233), che completano la prima fila. Seconda fila aperta dal primo degli italiani, Marco Bezzecchi (Kalex) davanti allo statunitense Joe Roberts (Kalex) e all'australiano Remy Gardner (Kalex). Ottavo Fabio Di Giannantonio, 10° Celestino Vietti.

MotoGp: le qualifiche

Capolavoro di Francesco Bagnaia: sua la prima pole della stagione 2021 di MotoGp. L'italiano della Ducati ha realizzato un gran tempo in 1'52"772. Al suo fianco in prima fila le Yamaha di Quartararo (+0"266) e Vinales (+0"316). Seconda fila per un ottimo Rossi (4°), davanti alle Ducati di Jack Miller e Johann Zarco. Solo settimo Franco Morbidelli.

MotoGp: le libere

Franco Morbidelli è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere sul circuito di Losail. Il pilota della Yamaha ha fermato il cronometro in 1'54"676, precedendo l'Aprilia di Espargaro (+0"165) e la Ducati di Marini (+0"179). Queste le prime dieci posizioni nella classifica dei tempi combinati delle tre sessioni di libere: Jack Miller (Ducati), Francesco Bagnaia (Ducati), Fabio Quartararo (Yamaha), Johann Zarco (Ducati), Alex Rins (Suzuki), Maverick Vinales (Yamaha), Franco Morbidelli (Yamaha), Aleix Espargaro (Aprilia), Valentino Rossi (Yamaha) e Pol Espargaro (Honda) sono stati i piloti finiti direttamente nella Q2. Lo spagnolo Maverick Vinales è stato invece il più veloce nelle FP4.

Moto3: le libere 3

Sergio Garcia su Gas Gas è stato il più veloce nelle prove libere 3 di Moto3. Lo spagnolo ha realizzato il miglior tempo in 2'05"064, precedendo le Honda dell'italiano Andrea Migno (+0"487) e del giapponese Tatsuki Suzuki (+0"566). Al quinto posto c'èDennis Foggia, in sella alla sua Honda, con un distacco di 0"694 dal tempo migliore.

Moto2: le libere 3

Aron Canet ha firmato il giro veloce nelle prove libere 3 di Moto2. Lo spagnolo ha realizzato il miglior tempo in 2'00"335 in sella alla Boscoscuro, davanti alle Kalex dello statunitense Joe Roberts (+0"291) e dell'italiano Fabio Di Giannantonio (+0"344). Tra i primi dieci anche Celestino Vietti (4°), Marco Bezzecchi (9°) e Nicolò Bulega (10°). Da segnalare la brutta caduta per Barry Baltus, volato dalla sua Nts e atterrato rovinosamente sulla pista. Il belga, dolorante, è stato trasportato al centro medico per degli accertamenti.